আতঙ্ক আর বেদনা নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বংশধর

আতঙ্ক আর বেদনা নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বংশধর
দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বাংলাদেশ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রপৌত্র, বিশ্বখ্যাত মাইহার ঘরানার শিল্পী সিরাজ আলী খান। ভয়, ক্ষোভ ও গভীর কষ্ট নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি। শিল্পী, সংগীত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে আর আসবেন না বলে স্পষ্ট ঘোষণাও দিয়েছেন সিরাজ আলী খান।
১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আসা এই সংগীতশিল্পীর ১৯ ডিসেম্বর ছায়ানটে পারফর্ম করার কথা ছিল। কিন্তু ছায়ানট প্রাঙ্গণে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় অনুষ্ঠান বাতিল হয়।
এরপর রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন পোস্টে সিরাজ আলী খান লেখেন, একজন শিল্পী হিসেবে জীবনে প্রথমবার ভয় পেয়েছেন তিনি। তার ভাষায়, ‘ভারী হৃদয়ে বলতে হচ্ছে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ ও সম্মানিত না হওয়া পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে আর ফিরব না।’
তিনি আরও লেখেন, ‘দেশটা শেষ, বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে - আমার কাছে, একজন শিল্পী হিসেবে।’
তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত রাগ থেকে নয় বরং নিজের শিল্প, উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়বদ্ধতা থেকেই নেওয়া। সংগীতের শক্তির ওপর তার বিশ্বাস এখনো অটুট থাকলেও, সাম্প্রতিক ঘটনার পর তিনি গভীরভাবে আহত।
সিরাজ আলী খান বলেন, ১৯ ডিসেম্বর যা ঘটেছে, তা শুধু একটি সংগঠন বা যন্ত্র ভাঙচুর নয়; এটি সংস্কৃতি, শিল্পী এবং যৌথ ঐতিহ্যের ওপর আঘাত। সংগীত সবসময় দেশ ও ইতিহাসের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করেছে, সেই সেতু ভেঙে পড়লে সমাজ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
বাংলাদেশকে নিজের ‘পিতৃভূমি’ উল্লেখ করে এই সংগীতশিল্পী বলেন, সমালোচনা কখনো প্রত্যাখ্যান নয় বরং গভীর উদ্বেগের প্রকাশ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, একদিন প্রজ্ঞা, সংলাপ ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান আবার ফিরে আসবে।
পোস্টে তিনি স্পষ্ট করে জানান, তার বক্তব্য কোনোভাবেই সরকার বা বাংলাদেশের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের বিরুদ্ধে নয়। অতীতে ঢাকায় যে ভালোবাসা ও সম্মান তিনি পেয়েছেন তা তিনি আজীবন মনে রাখবেন বলেও উল্লেখ করেন।
উল্লেখ্য, সিরাজ আলী খান ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পুত্র আলী আকবর খাঁর নাতি। তিনি মাইহার ঘরানার অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পী। চলতি বছরের অক্টোবরে ঢাকায় আয়োজিত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও তিনি সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।
