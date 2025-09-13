  2. দেশজুড়ে

যুবলীগ নেতাকে থানার ভোজ খাইয়ে ক্লোজড ওসি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওসি পারভেজ আহমেদ সেলিম

শরীয়তপুরের জাজিরায় যুবলীগ নেতাকে ভোজ খাওয়ানোর ঘটনায় পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পারভেজ আহমেদ সেলিমকে ক্লোজ করা হয়েছে। পরে তাকে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) ড. আশিক মাহমুদ।

থানা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানায় মাসিক খানাপিনার আয়োজন করে থানা পুলিশ। থানার ওসির নিমন্ত্রণে ভোজে অংশ নেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের নাওডোবা ইউনিয়নের সভাপতি মোক্তার বেপারী। পরে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

সমালোচনার পর রাতে মোক্তার বেপারীকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে শনিবার সকালে আদালতে পাঠায় পুলিশ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) ড. আশিক মাহমুদ বলেন, যুবলীগ নেতা পুলিশের মাসিক খানাপিনার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ঘটনায় থানার ওসি পারভেজ আহমেদ সেলিমকে ক্লোজ করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিধান মজুমদার অনি/এসআর/এমএস

