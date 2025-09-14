  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাদা পাথর লুট: বিএনপির পদ হারানো সেই সাহাব উদ্দিন গ্রেফতার
সাহাব উদ্দিন

সাদা পাথর লুটের অভিযোগে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতির পদ হারানো সাহাব উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৯। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে সিলেট নগরীর কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পরে রাত আড়াইটার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কেএম শহিদুল ইসলাম সোহাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

র‌্যাব জানায়, সাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় ৭টি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারে পর তাকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র‌্যাবের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘গত এক বছরে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ পাথর উত্তোলন করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। শনিবার রাত ১১টার দিকে কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর লুটপাটে অভিযুক্ত অন্যতম মূলহোতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

র‌্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার কেএম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, সাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় ৭টি মামলা রয়েছে। তাকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার মুখে গত ১১ আগস্ট সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনের সকল পদ স্থগিত করা হয়।

