ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতক, অভিভাবক খুঁজছে প্রশাসন

ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতক, অভিভাবক খুঁজছে প্রশাসন
ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশে জঙ্গলে পড়ে ছিল একদিন বয়সী এক নবজাতক। শিশুটির দ্বায়িত্ব নিতে আগ্রহীদের থেকে আবেদন আহ্বান করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের আইনি অভিভাবকত্ব প্রদান সম্পন্ন হবে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ফরিদপুর সদরের ধুলদি রেলগেট সংলগ্ন সহিরউদ্দিন হাফিজিয়া মাদরাসা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ফরিদপুর সদর উপজেলার ধুলদি রেলগেট সংলগ্ন সহিরউদ্দিন হাফিজিয়া মাদরাসা এলাকায় মহাসড়কের পাশে জঙ্গলের মধ্যে নবজাতকের কান্নার আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে ছেলে শিশুটিকে কোতয়ালী থানার সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একটি সেফহোমে রাখা হয়েছে।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইসরাত জাহান জাগো নিউজকে বলেন, শিশুটিকে একটি সেফহোমে রাখা হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। এখন সুস্থ আছে। শিশুটির আইনানুগ অভিভাবকত্ব গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বাচ্চাটি নিতে আগ্রহীদের ইউএনও বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। সব আবেদন যাচাইবাছাই করে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভায় শিশুটির অভিভাবক নির্বাচন করা হবে।
এন কে বি নয়ন/এমএন/জেআইএম