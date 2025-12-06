  2. দেশজুড়ে

মোবাইল ফোন বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৪

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মোবাইল ফোন বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৪

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে চার্জে লাগানো মোবাইল ফোন বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

শুক্রবার (৫ নভেম্বর) রাত ৩টায় উপজেলার কাঁচপুর চাঁদমহল সিনেমা হলের পেছনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন- জরিনা বেগম (৬৫), তার ছেলে মো. আলাউদ্দিন (৩৫), আলাউদ্দিনের মেয়ে সিফু আক্তার (১৪) এবং শিমলা (৪)।

জানা গেছে, কাঁচপুরের পাঠাত্তা এলাকার আজিম নামের এক বাড়ি মালিকের ছয় তলা ভবনেট নিচতলায় তারা ভাড়ায় থাকেন।

প্রতিবেশীরা জানান, মোবাইল চার্জে লাগানো অবস্থায় আচমকা বিস্ফোরণ হয়। এতে ওই পরিবারের পাঁচ সদস্যদের চারজন দগ্ধ হয়েছে।

এ বিষয়ে শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিষয়টি কেউ জানায়নি। খোঁজ নিতে হবে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, দগ্ধদের মধ্যকার আলাউদ্দিন ৪০ শতাংশ, শিশু শিমলা ৩০, জরিনা বেগম ২০ এবং সিফু আক্তারের দেহ ১২ শতাংশ পুড়েছে। তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মোবাইল ফোন বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আজ ছুটিতে রয়েছি তাই বিস্তারিত বলতে পারছি না।

মো. আকাশ/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।