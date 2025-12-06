  2. বিনোদন

বাবা হারালেন গায়ক কাজী শুভ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
জনপ্রিয় গায়ক কাজী শুভর বাবা কাজী শাহ আলম আর নেই। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন কাজী শুভ নিজেই।

আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে শুভ লেখেন, ‌‘আব্বা আর নাই’। তার সেই পোস্টে ভক্ত-অনুরাগীরা এসে শিল্পীকে শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছেন।

এদিকে কাজী শুভ জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন, আজ শনিবার রাত ৮টায় বাংলাদেশের বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় দক্ষিণ বিজয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তার বাবার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর স্থানীয় কবরস্থানে সমাহিত করা হবে তাকে।

কাজী শুভর বাবা কাজী শাহ আলম বিজেএমসি কর্মকর্তা ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই বৈচিত্রময় ধাঁচের গানে কণ্ঠ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কাজী শুভ। ‘জ্বলে ওঠো বাংলাদেশ’ কিংবা ‘মন পাঁজরে’ গান দিয়ে সহজেই নিজেকে চিনিয়েছিলেন কাজী শুভ। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি শুরু থেকেই সুর করছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কাজী শুভ। অডিওতে তার গাওয়া ও সুরের অনেক গানই শ্রোতাপ্রিয় হয়েছে। ফোক গানে রয়েছে তার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা। পাশাপাশি বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার গানেও তিনি নিজেকে আলাদাভাবে পরিচিত করেছেন।

সম্প্রতি প্রথমবারের মতো সিনেমার গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। সোয়াইবুর রহমান রাসেলের পরিচালনায় ‘নন্দিনী’সিনেমার জন্য তিনটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কাজী শুভ। একইসঙ্গে গানগুলোতে সুরও করেছেন তিনি।

 

