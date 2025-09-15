ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার মনিয়ন্দ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতারা হলেন, জেলার কসবা উপজেলার শিকারপুর গ্রামের ইয়াজুলের স্ত্রী পপি আক্তার (২৩) ও একই উপজেলার মান্দারপুর গ্রামের হেফজু মিয়ার ছেলে অটোরিকশাচালক সাদেক মিয়া (৩৭)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে অটোরিকশাটি কসবা উপজেলা থেকে যাত্রী নিয়ে পাশের আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ এলাকার গিরিশনগর গ্রামে যাচ্ছিল। যাত্রাপথে মনিয়ন্দের দীঘির যান এলাকায় একটি অরক্ষিত রেল ক্রসিং পাড় হওয়ার সময় চট্টগাম থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে অটোরিকশার যাত্রী পপি আক্তার ও অটোরিকশা চালক সাদেক মিয়া নিহত হন।
আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, অরক্ষিত রেলক্রসিং পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/এমএস