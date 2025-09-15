  2. দেশজুড়ে

বিয়ের ২৫ বছর পর স্ত্রীর তালাক, কষ্টে দুধ দিয়ে গোসল করলেন কৃষক

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে বিয়ের ২৫ বছর পর স্ত্রী পালিয়ে গেছেন অন্যের সঙ্গে। এরপর তিন মাস অপেক্ষা করে সেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মনের কষ্টে দুধ দিয়ে গোসল করেছেন এক কৃষক।

এমনই ঘটনা ঘটেছে উপজেলার পবনাপুর ইউনিয়নের বরকতপুর গ্রামে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ওই গ্রামের দুলা ফারাজির ছেলে লিটন ফারাজি (৪৫) প্রায় এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করেন।

লিটন ফারাজি পেশায় একজন কৃষক। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে সন্তান রয়েছে। বড় ছেলে বিয়ে করেছেন।

লিটন ফারাজি বলেন, ‘প্রায় ২৫ বছর আগে পারিবারিকভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লাভলী আক্তারকে বিয়ে করেছিলাম। সংসার করছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে। কখনো ভাবিনি সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে!’

তিনি আরও বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কলহ চলছিল। প্রায় তিন মাস আগে সে অন্যের সঙ্গে পালিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ফেরানো যায়নি। পরে জানতে পারি, সে আমাকে তালাক দিয়েছে। মনের যন্ত্রণা আর কষ্ট সইতে না পেরে দুধ দিয়ে গোসল করেছি।’

এসময় বিয়ে করার আগে মেয়ের পরিবারের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার পরামর্শ দেন লিটন ফারাজি।

