রশিদপুরের পুরোনো কূপের গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে

রশিদপুরের পুরোনো কূপের গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে
নতুন করে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর গ্যাসফিল্ডের পুরোনো ৩ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। কূপটি থেকে নতুন করে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে রশিদপুরের ওই কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
তারা জানান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দুই মাস আগে কূপটিতে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করে। সফলভাবে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এখন থেকে এ কূপ থেকে দীর্ঘ ১০ বছর গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে বলে আশা করছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) প্রকৌশলী মো. আব্দুল জলিল প্রামানিক জানান, কূপটিতে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুত রয়েছে। আগামী ১০ বছর এই কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
তিনি আরও জানান, বর্তমানে প্রতি ঘনমিটার এলএনজির দাম ৬৫ টাকা হিসেবে উত্তোলিত গ্যাসের আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে প্রায় চার হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এখানে মোট ১১টি কূপ রয়েছে। এরমধ্যে সাতটি কূপ থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
