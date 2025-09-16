রংপুরে কমিউটার ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত

  2. দেশজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রংপুরের পীরগাছায় যাত্রীবাহী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে লাইন পরিবর্তনের সময় একটি পয়েন্ট ভেঙে ছয় বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে কোনো হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। তবে এ ঘটনায় সারাদেশের সঙ্গে রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের সব ধরনের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনটি ঢাকাগামী লালমনিরহাট এক্সপ্রেসের সঙ্গে ক্রসিংয়ের জন্য পীরগাছা স্টেশনে ২ নম্বর লাইনে অবস্থান করে। ক্রসিং শেষে সেটি লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি পয়েন্ট ভেঙে ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনটিতে অন্তত দুই হাজার যাত্রী ছিলেন।

পীরগাছা স্টেশনের মাস্টার জেনারুল ইসলাম জানান, দুপুর সাড়ে ১২টায় সান্তাহার থেকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ মেইল ট্রেনটি পীরগাছা স্টেশনে পৌঁছায়। বিরতির পর যাত্রা শুরু করলে আউটার সিগন্যাল এলাকায় লাইন সেপারেটরের প্লেট ভেঙে যায়। এতে ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়।

তিনি আরও জানান, ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় সারাদেশের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হরয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনটি উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট ট্রেন লালমনিরহাট থেকে রওনা দিয়েছে। উদ্ধার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে।

জিতু কবীর/এএইচ/এএসএম

