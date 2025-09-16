মেয়াদোত্তীর্ণ কিট রাখায় নার্সিং হোমকে জরিমানা

মেয়াদোত্তীর্ণ কিট রাখায় নার্সিং হোমকে জরিমানা
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ ডেঙ্গু ও ইউরিন টেস্ট কিট সংরক্ষণ ও ব্যবহার করায় কনা নার্সিং হোমকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরের একাত্তর ও হাজী মোড় এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
জানা যায়, আলমডাঙ্গা শহরের একাত্তর মোড়ে কনা নার্সিং হোমের ল্যাবের ফ্রিজ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ডেঙ্গু ও ইউরিন টেস্ট কীট জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৫১ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক মাহমুদ শাহরিয়ার আতিক ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
অভিযান শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্ট কীট বা রিএজেন্ট ব্যবহার না করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ এবং অন্যান্য অনিয়ম দ্রুত সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
হুসাইন মালিক/এএইচ/এমএস