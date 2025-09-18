  2. দেশজুড়ে

রূপগঞ্জে এসিআই লবণ কারখানায় অভিযান, জরিমানা ২ লাখ

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এসিআই লবণ কারখানায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এসময় বর্জ্য অব্যবস্থাপনার দায়ে কারখানাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মঙ্গলখালী এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন রূপগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল আলম।

তিনি বলেন, এসিআই সল্ট কারখানাটি ইটিভি প্ল্যান থাকলেও তা ব্যবহার না করে সরাসরি নদীতে বর্জ্য ফেলছে। কারখানার দূষিত বর্জ্য রাস্তাঘাটের পাশেও ফেলা হচ্ছে। এতে পরিবেশের ক্ষতি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, অভিযানকালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র থাকলেও প্রায় ১১ বছর ধরে তা নবায়ন করেননি কর্তৃপক্ষ। কারখানার বর্জ্য অব্যবস্থাপনার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এতে বর্জ্য অব্যবস্থাপনার দায়ে দুই লাখ টাকা জরিমানা হয় এবং তাৎক্ষণিক তা আদায় করা হয়। অন্যান্য অভিযোগের কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযানকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর টিটু বড়ুয়াসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

