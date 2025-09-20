  2. দেশজুড়ে

যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ১৪০ ভেন্যুকেন্দ্রের সবগুলোই বাতিল

প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ১৪০টি ভেন্যুকেন্দ্রের সবগুলোই বাতিল করছে যশোর শিক্ষাবোর্ড। একইসঙ্গে ভেন্যুকেন্দ্রের মোড়কে নিজ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এসব সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মতিন।

তিনি বলেন, এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করা হবে। এজন্য ২০২৬ সালে এসএসসির ভেন্যুকেন্দ্র থাকবে না।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানায়, যশোর বোর্ডের অধীনে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় এসএসসি পরীক্ষার ২৯৯টি কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। কোনো কোনো কেন্দ্রে সব পরীক্ষার্থীর সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী কোনো প্রতিষ্ঠান-ভবনকে ব্যবহার করা হলে সেটিকে ‌‘ভেন্যুকেন্দ্র’ বলা হয়। যশোর বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার জন্য এমন ১৪০টি ভেন্যুকেন্দ্র রয়েছে। আর এই ভেন্যুকেন্দ্রের সুযোগকে ব্যবহার করে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে নিজেদের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় অনৈতিক সুবিধা প্রদানেরও নানা অভিযোগ উঠছে। বিষয়টি আমলে নিয়ে যশোর শিক্ষাবোর্ড ভেন্যুকেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আব্দুল মতিন বলেন, যশোর শিক্ষাবোর্ডে এসএসসির সব ভেন্যুকেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেন্যুকেন্দ্র স্থাপন করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে, তাদেরকে নিকটস্থ যে কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এজন্য তারা যে কেন্দ্রে যুক্ত হতে ইচ্ছুক তা আবেদনের মাধ্যমে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ছয়টি বিশেষ শর্ত দেওয়া হয়েছে।

শর্তাবলী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ভেন্যুকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান আবেদন না করলে যশোর শিক্ষাবোর্ড নিজ ব্যবস্থাপনায় ভেন্যু বাতিল করবে এবং অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। যেসব কেন্দ্রে ৩০০-এর কম পরীক্ষার্থী রয়েছে, অনিবার্যকারণ ছাড়া সেসব কেন্দ্রও স্থগিত করা হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী সংখ্যা হিসেবে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রের অবকাঠামো ভালো এবং চারদিকে নিরাপত্তা প্রাচীর থাকতে হবে। বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব আছে এমন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে। কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষাবোর্ডের অর্পিত সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হতে হবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরও জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে নকল করার অভিযোগ ওঠে। শিক্ষকরা নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। পরীক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। এ কারণে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আন্তঃবোর্ডের সিদ্ধান্তে ভেন্যুকেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ভেন্যুকেন্দ্র বাতিল হলে দু-এক জায়গায় কেন্দ্র বাড়তে পারে। তবে পুরো বিষয়টি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় হাতে রয়েছে। যশোর বোর্ড আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশেই সম্পন্ন করবে।

মিলন রহমান/এসআর/এএসএম

