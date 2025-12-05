  2. রাজনীতি

ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না: এ টি এম আজহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না: এ টি এম আজহার
চট্টগ্রামে আট দলের মহাসমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশে ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী ময়দানে আয়োজিত পাঁচ দফা দাবিতে আট দলের মহাসমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

আজহারুল ইসলাম বলেন, আসুন আমরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে চট্টগ্রামকে ইসলামের ঘাঁটি বানাই। চট্টগ্রামের মাটি, ইসলামের ঘাঁটি। আট দলের এই শক্তি ক্ষমতায় গেলে আপনারাই দেশ শাসন করবেন। কারও দাদার শক্তিতে এ দেশ আর চলবে না।

আরও পড়ুন
নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র চলছে: ফয়জুল করীম 
একটি দল এমনভাবে চাঁদাবাজি করেছে যে প্রতিদিন তাদের ভোট কমছে 

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে বিদেশিরা এখানে পড়ালেখা করতে আসবে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই দেশ গড়ি।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুলুল হক।

এমআরএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।