ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না: এ টি এম আজহার
বাংলাদেশে ইসলামি শক্তিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী ময়দানে আয়োজিত পাঁচ দফা দাবিতে আট দলের মহাসমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।
আজহারুল ইসলাম বলেন, আসুন আমরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে চট্টগ্রামকে ইসলামের ঘাঁটি বানাই। চট্টগ্রামের মাটি, ইসলামের ঘাঁটি। আট দলের এই শক্তি ক্ষমতায় গেলে আপনারাই দেশ শাসন করবেন। কারও দাদার শক্তিতে এ দেশ আর চলবে না।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে বিদেশিরা এখানে পড়ালেখা করতে আসবে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই দেশ গড়ি।
সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুলুল হক।
