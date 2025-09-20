বাগেরহাটে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন

বাগেরহাটে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন
বাগেরহাটের শরণখোলায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার রায়েন্দা রাজৈর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি ভবনে এ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম।
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি জয়নুদ্দিন পিপিএম, বাগেরহাট জেলা পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মো. আনিছুর রহমান, পিসি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ জিয়াউল ইসলাম প্রমুখ।
বাউবি ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মো. শামীম জানান, এ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার ছয়টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করবে।
অনুষ্ঠানের ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে এ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের যাত্রা শুরু। এতে করে এ এলাকার শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সহায়ক হবে।
নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম