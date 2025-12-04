হবিগঞ্জ-১
সব জল্পনার অবসান, রেজা কিবরিয়ার হাতে গেলো ধানের শীষ
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
রেজা কিবরিয়া প্রয়াত অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার ছেলে।
বিএনপির মতো একটি দলের মনোনয়ন পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন বলে জানান ড. রেজা কিবরিয়া। তিনি বলেন, ‘এর ফলে আমি আমার এলাকা নবীগঞ্জ-বাহুবলের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমেই আমার বাবার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে চাই। উন্নতমানের কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ করতে চাই। আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষিত লোক তৈরির জন্য যা যা করার দরকার সবই আমি করতে চাই।’
এই আসনে আরও চারজন ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে আলোচনায় ছিলেন সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মুখলেছুর রহমান মুখলিস।
তবে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় উঠে আসেন ড. রেজা কিবরিয়া। তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়ে দলীয় মনোনয়ন পেতে পারেন বলেই বেশি আলোচনা ছিল। প্রথম দিকে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেই আলোচনা হচ্ছিল। দিন যত ঘনিয়ে আসছিল ততই আলোচনায় আসে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষের প্রার্থী হচ্ছেন। গত কয়েক দিনে বিষয়টি অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায়। এরপরই মাঠে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন শেখ সুজাত মিয়া।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/জেআইএম