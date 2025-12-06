ঠাকুরগাঁওয়ে সারের ডিলারশিপ বাঁচাতে পদ ছাড়লেন ইউপি চেয়ারম্যান

ঠাকুরগাঁওয়ে সারের ডিলারশিপ বাঁচাতে পদ ছাড়লেন ইউপি চেয়ারম্যান
ঠাকুরগাঁওয়ে ২০ বছরের বিএডিসির সারের ডিলারশিপের ব্যবসা বাঁচাতে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ আতিকুর রহমান বকুল।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাতিজা বেগম।
ইউএনও খাতিজা বেগম বলেন, বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) আমার কাছে রাণীশংকৈল উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বকুল লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দেন। দীর্ঘ ২০ বছরের পুরোনো বিএডিসির সার ডিলারশিপের ব্যবসা বাঁচাতে আতিকুর রহমান বকুল স্বেচ্ছায় এ পদ থেকে সরে দাঁড়ান। বকুলের পদত্যাগের খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে তুমুল আলোচনা।
কী কারণে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন জানতে চাইলে আতিকুর রহমান বকুল বলেন, ‘২৫ নভেম্বর সরকারের পক্ষ থেকে সারের ডিলারশিপ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়- বিএডিসি ও বিসিআইসির রাসায়নিক সার ডিলাররা জনপ্রতিনিধির পদে থাকতে পারবেন না। জনপ্রতিনিধি থাকলে ডিলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে। এ নিয়ম কার্যকর হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে।’
তিনি বলেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ে ২০ বছর ধরে বিএডিসির সারের ডিলারশিপ নিয়ে ব্যবসা করে আসছি। আমি সেই পুরোনো সারের ব্যবসার ডিলারশিপ হারাতে চাই না। এজন্য স্বেচ্ছায় চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার চেয়ারম্যান পদের মেয়াদ বাকি ছিল মাত্র এক বছর।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাতিজা বেগম বলেন, ‘চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বকুল স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। আমি আবেদনটি ডিডিএলজি বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছি। যেন ইউনিয়নের জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য প্যানেল চেয়ারম্যান এখন দায়িত্ব পালন করবেন।’
২০২১ সালের ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ৯ হাজার ৩০০ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আতিকুর রহমান বকুল। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি নেতা হামিদুর রহমান পান ৭ হাজার ২০০ ভোট। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আতিকুর রহমান বকুল।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ