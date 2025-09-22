কুড়িগ্রামে ভেলাবাইচে মাতলো এলাকাবাসী

কুড়িগ্রামে ভেলাবাইচে মাতলো এলাকাবাসী
কুড়িগ্রামে নৌকাবাইচের আদলে কলাগাছের ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যতিক্রমী এ প্রতিযোগিতা এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মাঠের পাড় ছড়ায় এ ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন স্থানীয়রা।
জানা যায়, গত ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ভোগডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ১৮টি দল। একটি ভেলায় প্রতিদলে প্রতিযোগী থাকেন সংখ্যা পাঁচজন। চারদিনের খেলা শেষে পঞ্চম দিন রোববার বিকেলে ফাইনালে সুযোগ পায় গরীবের বন্ধু, দশের দোয়া, বটতলী এক্সপ্রেসসহ পাঁচটি দল। ফাইনালে দশের দোয়া দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয় গরীবের বন্ধু দল।
আয়োজকরা জানান, খেলায় প্রথম পুরস্কার দুইটি খাসি, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি খাসি ও তৃতীয় পুরস্কার একটি রাজহাঁস বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
দর্শকরা জানান, নৌকাবাইচসহ জীবনে অনেক খেলা দেখলেও এই প্রথম কলাগাছের ভেলা প্রতিযোগিতা দেখে অভিভূত তারা।
খেলা দেখতে আসা সাজু মিয়া বলেন, এরইমধ্যে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে গ্রামীণ জনপদের হা-ডু-ডু, গরুর মইদৌড়সহ অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলা। এই সময়ে নৌকাবাইচের মতো কলাগাছের ভেলা প্রতিযোগিতা দেখে খুব আনন্দ লাগছে।
সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাঈদুর রহমান বলেন, খেলাটি দেখতে এসে অবাক হয়েছি। হাজার হাজার মানুষ আনন্দ-উল্লাসে কলাগাছের ভেলার প্রতিযোগিতা দেখলো। গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিনোদনে এমন ব্যতিক্রমী খেলা আরও বেশি বেশি আয়োজন করা প্রয়োজন।
