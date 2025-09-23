বন্ধুর প্রেমের দ্বন্দ্বে প্রাণ গেলো কিশোরের
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে কিশোরদের হামলায় আব্দুর রহমান নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। প্রেমঘটিত কারণে এ হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ স্বজনদের।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বাঘবেড় খড়িয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোরের দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত আব্দুর রহমান উত্তর গড়কান্দা শিমুলতলা এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আব্দুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা।
নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, আব্দুর রহমান তার বন্ধুদের নিয়ে রোববার বিকেলে অটোরিকশায় করে খড়িয়াপাড়া গ্রামে ঘুরতে যায়। তাদের মধ্যে একজন ওই গ্রামের এক কিশোরীকে পছন্দ করতো। একই কিশোরীকে পছন্দ করতো ওই এলাকার আরেক কিশোর। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।
একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই এলাকার কিশোরের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। এতে আব্দুর রহমানসহ আরও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের দ্রুত নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
আব্দুর রহমানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো হয়। সোমবার ভোরের দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
সাবেক ইউপি সদস্য ও নিহত আব্দুর রহমানের চাচা মতিউর রহমান বলেন, ‘আমার ভাতিজাতো প্রেমের মধ্যে ছিল না। তাহলে তার ওপরে কেন হামলা করা হলো? আমরা সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাই।’
নালিতাবাড়ী থানার ওসি সোহেল রানা জাগো নিউজকে বলেন, প্রেম-সংক্রান্ত জেরে ১৩ বছরের আব্দুর রহমানের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছি। এখন অভিযোগ সাপেক্ষে তদন্ত অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাঈম ইসলাম/এসআর/এএসএম