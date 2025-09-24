ফেসবুকে ভিডিও বার্তা দিয়ে ট্রেনে ঝাঁপ দিলেন যুবক
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঋণের বোঝা এবং দীর্ঘদিনের হতাশা নিয়ে ফেসবুকে ভিডিও বার্তা দিয়ে মালবাহী ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক যুবক।
মঙ্গলবার ( ২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে সীতাকুণ্ড পৌরসভার মৌলভী পাড়ায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মিঠুন দাশ (২৭), তিনি রাজশাহীর চারঘাটা উপজেলার বনকিশোর গ্রামের প্রেমানন্দের ছেলে।
ফেসবুকে দেওয়া ওই ভিডিও বার্তা তিনি জানান, গত ডিসেম্বর মাস থেকে তার জীবনে একের পর এক বিপদ আসছে এবং মা লক্ষ্মী যেন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।আত্মহত্যার এই সিদ্ধান্ত আরও আগে নিলে হয়তো এত ক্ষতি হতো না।
ভিডিওতে মিঠুন দাশ স্পষ্ট করে বলেন, আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়। যারা আমার কাছে টাকা পাবে, তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। নিজের চোখে পরিবারকে শেষ হয়ে যেতে দেখা আমার পক্ষে অসহ্য।
ভিডিওতে তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানান, তার ঋণের জন্য তার পরিবারকে যেন কেউ চাপ না দেয়। একই সঙ্গে মিঠুন দাশ তার কর্মরত কোম্পানির তিন লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছেন। এই টাকার জন্য কোম্পানি তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি তার কোম্পানির কাছে অনুরোধ করেন, যেন ঋণের টাকার জন্য তার পরিবারকে চাপ না দেওয়া হয়। সবশেষে তিনি তার পরিবারকে তার মেয়েকে একটি ভালো ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান।
এদিকে ট্রেনে কাটা পড়ার পরে স্থানীয়রা রেল লাইনের পাশে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িকে খবর দেয়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিক বলেন, মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে কাটা পড়ে মিঠুন দাশ মারা যান।
