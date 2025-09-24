  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসে অভিযান, ৩ কর্মচারী আটক

প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে যৌথবাহিনী। এসময় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ডাটা এন্ট্রি অ্যান্ড কন্ট্রোল অপারেটর লতিফা বেগমসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের নামে নিয়মিত মামলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পাসপোর্ট অফিস ও আশপাশের এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইকুল ইসলাম বলেন, ‘নিয়মিত মামলা দায়েরের পর তদন্তে আরও কারো নাম আসলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।’

স্থানীয়রা জানায়, পাসপোর্ট অফিসটি দীর্ঘদিন কিছু কর্মচারী ও দালাল অনিয়ম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। মানুষকে জিম্মি করে তারা অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। মাঝে মধ্যে অফিসটিতে অভিযান চালানো হলেও ধরা পড়ে চুনোপুঁটিরা। তবে সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় রাঘব বোয়ালরা। বিষয়টি নজরে আসে সেনাবাহিনীর।

এর প্রেক্ষিতে বুধবার দিনভর অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময়কালে অফিসের ডাটা এন্ট্রি অ্যান্ড কন্ট্রোল অপারেটর লতিফা বেগম, কর্মচারি উসমান গনি ও উমেশ পালকে আটক করা হয়। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম তাদেরকে সাজা দেওয়ার বিধান না থাকায় হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসিকে নিয়মিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেন।

