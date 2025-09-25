  2. দেশজুড়ে

বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি

 

বরিশালে জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। এসময় তার সঙ্গে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপির সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় তিনি আদালতে পৌঁছান। পরে প্রধান বিচারপতি আদালতের ন্যায়কুঞ্জ, লিগ্যাল এইড কার্যক্রমসহ বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে আদালতের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

ইউএনডিপি প্রতিনিধি দল জানায়, দেশের গরিব ও অসহায় মানুষের বিচার প্রক্রিয়া আরও সহজতর করতে তারা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরে প্রধান বিচারপতি বেলা ১১টায় নগরীর গ্র্যান্ডপার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত জুডিসিয়াল ইন্ডিপেনডেন্সি অ্যান্ড ইফিশিয়েন্সি শীর্ষক সেমিনারে যোগ দেন। সেমিনারে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ইউএনডিপি প্রতিনিধি দল, বিভাগের জেলা ও দায়রা জজ, বিচারক এবং আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ মো. ফারুক হোসেন জানান, বিভাগীয় শহরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ বরিশালে অনুষ্ঠিত হলো এ আয়োজন।

