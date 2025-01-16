  2. দেশজুড়ে

হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে শিবিরের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৫৩ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে শিবিরের বিক্ষোভ

জুলাই যোদ্ধা, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রশিবির।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে নগরীর দেওয়ানহাট মোড় থেকে আগ্রাবাদ পর্যন্ত এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন- ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি মাইমুনুল ইসলাম মামুন, চট্টগ্রাম–১০ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী শামসুজ্জামান হেলালী, সাবেক মহানগর শিবির সভাপতি ইমরানুল হক এবং মোহাম্মদ ফায়েদ, মহানগর শিবির নেতা রাকিবুল ইসলাম, বাহাউদ্দিন, সাহিদুল মুরসালিনসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ওসমান হাদির হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টির যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শিবিরের পক্ষ থেকে দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

সমাবেশে দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

এমডিআইএইচ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।