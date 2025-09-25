পদ্মায় ধরা পড়া দুই ইলিশ সাড়ে ১৭ হাজারে বিক্রি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে ধরা পড়া ৪ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের দুইটি ইলিশ বিক্রি হয়েছে ১৭ হাজার ৬৪০ টাকায়।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখের কাছ থেকে ৪ হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে মাছ দুটি কেনেন এক আমেরিকা প্রবাসী।
এর আগে সকালে দৌলতদিয়া মাছ বাজারের দোলোয়ারের আড়ত থেকে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ ৩ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৫ হাজার ৯৬০ টাকায় মাছ দুইটি কিনে নেন। মাছ দুইটি মিলন হলদারের জালে ধরা পড়েছিল।
মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ জানান, উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ২ কেজি ২০০ ও ২ কেজি সাইজের দুইটি ইলিশ ৩ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে কিনে মোবাইলে যোগাযোগ করে ৪ হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৭ হাজার ৬৪০ টাকায় এক আমেরিকা প্রবাসীর কাছে বিক্রি করেছি।
