  2. দেশজুড়ে

পদ্মায় ধরা পড়া দুই ইলিশ সাড়ে ১৭ হাজারে বি‌ক্রি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পদ্মায় ধরা পড়া দুই ইলিশ সাড়ে ১৭ হাজারে বি‌ক্রি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলত‌দিয়ায় পদ্মা নদীতে ধরা পড়া ৪ কে‌জি ২০০ গ্রাম ওজনের দুইটি ইলিশ বি‌ক্রি হয়েছে ১৭ হাজার ৬৪০ টাকায়।

বৃহস্প‌তিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখের কাছ থেকে ৪ হাজার ২০০ টাকা কে‌জি দরে মাছ দুটি কেনেন এক আমে‌রিকা প্রবাসী।

আরও পড়ুন-
লালপুরে সাপের ছোবলে যুবকের মৃত্যু
অভাবে যমজ সন্তান বিক্রির খবরে ছুটে গেলেন ডিসি
একমাত্র জনবল একজন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান সপ্তাহে একদিন

এর আগে সকালে দৌলত‌দিয়া মাছ বাজারের দোলোয়ারের আড়ত থেকে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে দৌলত‌দিয়া ৫ নম্বর ফে‌রি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ ৩ হাজার ৮০০ টাকা কে‌জি দরে মোট ১৫ হাজার ৯৬০ টাকায় মাছ দুইটি কিনে নেন। মাছ দুইটি মিলন হলদারের জালে ধরা পড়ে‌ছিল।

মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ জানান, উন্মুক্ত নিলা‌মের মাধ্যমে ২ কে‌জি ২০০ ও ২ কে‌জি সাইজের দুইটি ইলিশ ৩ হাজার ৮০০ টাকা কে‌জি দরে কিনে মোবাইলে যোগা‌যোগ করে ৪ হাজার ২০০ টাকা কে‌জি দরে মোট ১৭ হাজার ৬৪০ টাকায় এক আমে‌রিকা প্রবাসীর কাছে বিক্রি ক‌রেছি।

রুবেলুর রহমান/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।