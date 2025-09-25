বুড়িমারী স্থলবন্দরে ৯ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

বুড়িমারী স্থলবন্দরে ৯ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটিতে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে টানা ৯দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম নিয়াজ নাহিদ।
তিনি জানান, পূজায় ভারতের কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর ব্যবসায়ী সংগঠন ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা যৌথভাবে বিশেষ সভা করেন। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ অক্টোবর থেকে যথারীতি সব কার্যক্রম চালু হবে।
বুড়িমারী সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফারুক হোসেন বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টানা ৯ দিন পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে।
এদিকে ছুটির সময় উভয় দেশের ইমিগ্রেশন চৌকি খোলা থাকবে। ফলে পাসপোর্ট ও ভিসাধারী যাত্রীদের চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে জানিয়েছেন বুড়িমারী স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশের কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম।
বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশনের সহকারী কমিশনার (এসি) দেলোয়ার হোসেন জানান, ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা লিখিতভাবে ৯ দিনের ছুটির বিষয়টি জানিয়েছে। এ অনুযায়ী বুড়িমারী সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সরকারি ছুটিরদিন ছাড়া কাস্টমস কার্যক্রম সচল থাকবে।
মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/জিকেএস