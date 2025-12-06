অবশেষে প্রেমের ঘোষণা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো-কেটি পেরি
স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছেদের পর থেকেই মার্কিন পপস্টার কেটি পেরির সঙ্গে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জোর গুঞ্জন চলছিল। এতদিন তারা এ বিষয়ে কাউকে কিছু না জানাননি। অবশেষে নিজেদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনলেন দুজনই।
সম্পর্কের গুঞ্জনে এবার আনুষ্ঠানিক সিলমোহর মিলল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চেই। জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও তার স্ত্রী ইউকো কিশিদার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন ট্রুডো-কেটি পেরি জুটি। সেখানেই প্রকাশ্যে আসে তাদের প্রেমের সত্যতা।
এক্সে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করা এক ছবিতে ট্রুডো লেখেন, ‘আপনাকে দেখে দারুণ লাগল, ফুমিও কিশিদা। কেটি এবং আমি আপনার ও ইউকোর সঙ্গে বসে কথা বলে অত্যন্ত আনন্দিত। আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ।’
এর আগেও বেশ কয়েকবার এই জুটিকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে। গত অক্টোবরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারায় চুম্বনরত অবস্থায় ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন তারা। সেই ছবি প্রকাশের পর থেকেই প্রেমের গুঞ্জন আরও গতি পায়।
সাম্প্রতিক মধ্যাহ্নভোজে কিশিদা দম্পতির সঙ্গে তাদের উপস্থিতি এবং ট্রুডোর পোস্ট, সব মিলেই বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তুলেছে।
এলআইএ