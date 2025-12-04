  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীতে পঞ্চমবারের মতো ভূমিকম্প, আতঙ্কিত মানুষ

প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
নরসিংদীতে আবারো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সোয়া ৬টায় অনুভূত ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.১।

১৩ দিনের ব্যবধানে নরসিংদীতে পঞ্চমবারের মতো ভূমিকম্প হওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে গেছে। তবে আজ ভূমিকম্পের পর বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত মাসের ২১ তারিখ হওয়া ভূমিকম্পে নরসিংদীতে ৫ জন নিহত হন। আহত হন শতাধিক। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শতাধিক সরকারি বেসরকারি স্থাপনা।

স্থানীয় এক বাসিন্দা ছবি সাহা বলেন, ‘সকালে সবাই ঘুমের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ আসবাবপত্রসহ পুরো ঘর কাঁপছিল। পরপর কয়েকবার কেঁপে ওঠার পর বুঝতে পারলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদী। এরই মধ্যে পরপর কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তাই আমাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিমাণটা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।’

অপর বাসিন্দা শুভ্রজিত বলেন, ‘যেভাবে নরসিংদীতে পরপর ভূমিকম্প হচ্ছে তাতে আমরা ট্রমাটাইজ হয়ে যাচ্ছি। অনেকটাই হতভম্বের মতো। কী করবো, বুঝতে পারছি না।’

স্বপন মিয়া নামে এক বাসিন্দা বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় ঘুমের মধ্যে ছিলাম। তাই তখন ততটা বুঝতে পারিনি। এখন ভয় হচ্ছে। বারবার ভূমিকম্পের পর কী অবস্থা হবে সেটাই ভাবছি।’

এ বিষয়ে কথা বলতে নরসিংদী আবহাওয়া অধিদপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও তাদেরকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভোর ৬টা ১৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে রাজধানী ঢাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল নরসিংদী। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ২১ ও ২২ নভেম্বর দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে ছিল রিখটার স্কেলে ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পের মাত্রা ৫ দশমিক ৭। এদিনের ভূমিকম্পে সৃষ্ট কম্পনে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

