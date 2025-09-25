নিজ ঘর থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
যশোর
প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যশোর শহরের ঘোপ সেন্ট্রাল রোডের কন্যা ভিলা থেকে বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিগার সুলতানার (৬৩) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

নিগার সুলতানা যশোর সদর উপজেলার নারাঙ্গালী প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিন বছর আগে অবসর নেন। তার বাবার নাম মৃত আশরাফ উদ্দিন।

স্থানীয়রা জানান, তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় মালিক নিগার সুলতানা একাই থাকতেন। তিনি ডিভোর্সি এবং নিঃসন্তান ছিলেন। ছয় বোনের মধ্যে তিনিই বড়। অন্য পাঁচ বোন তাদের নিজ নিজ বাড়িতে থাকেন। দু-তিনদিন ধরে তার কোনো সাড়াশব্দ ছিল না।

বৃহস্পতিবার সকালে ভাড়াটিয়ারা তার ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পান। এতে তাদের সন্দেহ হয়। পরে তারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে নিগার সুলতানার মরদেহ উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল বলেন, নিগার সুলতানা নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি একাই বসবাস করতেন। ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ৩-৪ দিন আগে অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

