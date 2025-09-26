  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরি, সেচ সংকটে বিপাকে কৃষক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরি, সেচ সংকটে বিপাকে কৃষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের মাঠ থেকে দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতের কোনো এক সময় এ চুরির ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, এলাকায় অনেকদিন এ ধরনের চুরি হয়নি। ট্রান্সফর্মার চুরি হয়ে যাওয়ায় এলাকার প্রায় কয়েকশ একর জমির ফসল সেচ সংকটে পড়েছে। এতে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

তারা আরও জানান, বিভিন্ন মাঠে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি হলেও এর সুরক্ষায় তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। কৃষকরা ট্রান্সফর্মার রক্ষা করতে স্থানীয়ভাবে লোহার রড ও শিকল দিয়ে আটকে রাখলেও চুরির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসন কোনো চোরও ধরতে পারছে না।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

আসিফ ইকবাল/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।