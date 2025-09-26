সোনামসজিদ স্থলবন্দরে ৮দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
দুর্গাপূজাসহ সাপ্তাহিক ছুটিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দরে আটদিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) থেকে বন্ধ থাকবে ভারত থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম।
সোনামসজিদ স্থলবন্দর পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের জনসংযোগ কর্মকর্তা টিপু সুলতান জানান, সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে দুর্গাপূজায় চারদিন ছুটি রয়েছে। ভারতের মহদিপুর স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ছুটির কারণে টানা আটদিনের ছুটির ফাঁদে পড়েছে সোনামসজিদ স্থলবন্দর। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এ ছুটি টানা চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময়ে বন্দর দিয়ে কোনো পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হবে না। ৪ অক্টোবর শনিবার থেকে যথারীতি কার্যক্রম চালু হবে।
তবে স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও সোনামসজিদ ইমিগ্রেশন পথে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত করতে পারবে।
সোহান মাহমুদ/আরএইচ/এএসএম