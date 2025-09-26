টানা ৭ দিন বন্ধ থাকবে সোনাহাট স্থলবন্দর

টানা ৭ দিন বন্ধ থাকবে সোনাহাট স্থলবন্দর
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম টানা সাত দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) পর্যন্ত এই স্থলবন্দরে সব ধরনের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকবে।বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনাহাট স্থলবন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম।
সোনাহাট কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম আকমল স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এর সাথে ৩ অক্টোবর শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায়, স্থলবন্দরের কার্যক্রম পুনরায় ৪ অক্টোবর শনিবার থেকে স্বাভাবিকভাবে চালু হবে।
রোকনুজ্জামান মানু/কেএইচকে/এএসএম