এম মাঈন উদ্দিন
এম মাঈন উদ্দিন , উপজেলা প্রতিনিধি, মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১০:০২ এএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি মিরসরাইয়ের সেকান্তর আলী সড়কে
বেহার সড়কে হেঁটেই মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ১৩ নম্বর মায়ানী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম মায়ানী শহীদ সেকান্তর আলী সড়ক। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়েই প্রায় ৫ হাজার মানুষের যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রশাসনের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এই সড়কে।

জানা গেছে, শহীদ সেকান্তর আলী সড়কটি স্বাধীনতার পর থেকে কোনো ধরণের সংস্কারের মুখ দেখেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থা নাজুক হওয়ার ফলে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে সঠিক সময় হাসপাতালে নিতে না পারায় নুর ইসলাম নামের একজন মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, খানাখন্দে ভরা এ সড়কে শুধুমাত্র বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও কাদামাটি মাড়িয়ে চলতে হয় স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা জানান, এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন অন্তত ৫ হাজারেও বেশি মানুষ যাতায়াত করেন। আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয়, আবুতোরাবে ফাজিল মাদারাসা, শফিউল আলম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, প্রফেসর কামাল উদ্দিন চৌধুরী কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এছাড়া কৃষক, ব্যবসায়ী অফিসগামী থেকে শুরু করে রোগীবাহী যানবাহনসহ সবাইকে প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ওই এলাকার বাসিন্দা আবু জাফর রানা জানান, সড়ক সংস্কারের দাবিতে আগেও দুই দফায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনের দিক থেকেও মেলেনি কোনো প্রতিশ্রুতি। ফলে প্রতিনিয়ত এ এলাকার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

স্থানীয় হাসিবুল হাসান বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংস্কার না হয়, তবে উন্নয়নের দাবি কেবল কাগজেই থেকে যাচ্ছে। বছরের পর বছর উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। যোগাযোগ ব্যবস্থা নাজুক হওয়ার ফলে আজ একজন বৃদ্ধকে সময় মতো হাসপাতালে নিতে না পারায় সড়কে তার মৃত্যু হয়। আমরা চাই দ্রুত এ সড়ক সংস্কার করা হোক।

