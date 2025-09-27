  2. দেশজুড়ে

সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে মিললো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তির মরদেহ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১০:৩৬ এএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে মিললো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তির মরদেহ
ফাইল ছবি

‎সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের একটি পাহাড়ের গভীর থেকে আদোশে মগ (৫২) নামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড মডেল থানা পুলিশ।

জানা গেছে, নিহত আদোশে মগ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির মৃত কালামগের ছেলে।

‎পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে গভীর পাহাড় থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে ‎এই ঘটনায় নিহতের ভাই আচাই মারমা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। নিহতের মুখে কাটা দাগ ছিল বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

‎তিনি মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, গত ৫ বছর আগে পার্বত্যজেলা খাগড়াছড়ি হইতে সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নের মধ্যম ঘোড়ামারা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দীঘির পাহাড়ের ওপরে টং ঘরে বসতি নির্মাণ করেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত-খামারে কৃষি ও দিনমজুরের কাজ করতেন। তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও মেয়ে খাগড়াছড়িতে থাকে।

আরও পড়ুন:

৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি মিরসরাইয়ের সেকান্তর আলী সড়কে

‎ঘটনার দিন আলাউদ্দিন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি পাহাড়ে কৃষি কাজ করতে গেলে আদোশে মগের রক্তাক্ত মরদেহ দেখে পরিবারকে খবর দেওয়া হয়।

‎সীতাকুণ্ড মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, উদ্ধার হওয়া মরদেহের শরীর রক্তাক্ত ছিল। মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

‎এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।