অসচ্ছল নারীদের খাদ্য সহায়তায় দেওয়া হলো ১৭ মেট্রিক টন নষ্ট চাল

অসচ্ছল নারীদের খাদ্য সহায়তায় দেওয়া হলো ১৭ মেট্রিক টন নষ্ট চাল
কুড়িগ্রামে ভিডব্লিউবি (ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট) কর্মসূচির পচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত চাল সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে খাদ্যগুদাম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় চাল বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। ফলে দীর্ঘদিন ধরে পরিষদের গুদাম ঘরে পড়ে আছে চালগুলো। ঘটনাটি ঘটেছে উলিপুর উপজেলার বজরা ইউনিয়নে।
জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে অতি দরিদ্র ও অসচ্ছল নারীদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রদান করার কথা। সেই হিসাবে জুলাই ও আগস্ট মাসে ওই ইউনিয়নের ২৯০ জন সুবিধাভোগী দুই মাসের ৬০ কেজি করে চাল পাবেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর উলিপুর খাদ্য গুদাম থেকে ৩০ কেজি ওজনের ৫৮০ বস্তায় ১৭ মেট্রিকটন ৪০০ কেজি চাল সরবরাহ করা হয়।
বজরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আরজু মিয়া, লুৎফর রহমান ও এনামুল হক জানান, উলিপুর সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে জুলাই ও আগস্ট মাসে দরিদ্র নারীদের জন্য ভিডাব্লিউবির চাল উত্তোলন করা হয়। চালগুলো আনার পর দেখা যায় অধিকাংশ বস্তায় পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাওয়ার অযোগ্য চাল সরবারহ করা হয়েছে। চালগুলো একেক বস্তায় একেক ধরনের। চালগুলো ছত্রাক ধরা, দুর্গন্ধযুক্ত, ভাঙা, লাল ও পাথর মেশোনো। এসব চাল কোনো মানুষের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই চালগুলো বিতরণ করা হয়নি। বিষয়টি চেয়ারম্যানসহ আমরা ইউএনও স্যারকে অবগত করেছি।
এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিসবাহুল হুসাইন বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নয়ন কুমার সাহা বলেন, নিম্নমানের চালের বিষয়ে বজরা ইউপি চেয়ারম্যান আমাকে অবগত করেছেন। উপজেলা খাদ্য বিভাগকে সরেজমিন দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে।
