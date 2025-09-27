  2. দেশজুড়ে

নিখোঁজের পরদিন মাটি খুঁড়ে মিললো কৃষকদল নেতার মরদেহ

রংপুর
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিখোঁজের পরদিন মাটি খুঁড়ে মিললো কৃষকদল নেতার মরদেহ

 

রংপুরের কাউনিয়ায় নিখোঁজের একদিন পর পুঁতে রাখা অবস্থায় মোবারক আলী নামে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রতিবশী মমিনুল ইসলামের বাড়ির পেছন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নজরুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।

নিহত মোবারক আলী উপজেলার টেপামধুপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ওই ইউনিয়নের চরগনাই গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে এশার নামাজ পড়তে বাড়ি থেকে বের হয়ে মোবারক আলী আর ফিরে আসেননি। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেন নিহতের স্ত্রী। পরের দিন তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি মমিনুল ইসলামের বাড়ির পাশে একটি ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার হয়। এতে এলাকাবাসীর সন্দেহ তৈরি হলে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে প্রতিবেশী মমিনুলের বাড়ির পাশে কলাবাগানে মাটি খোঁড়া দেখতে পান তারা। এসময় মমিনুল ইসলাম পালিয়ে যান। পরে লোকজন মাটি খুঁড়তে গেলে কাপড়ে মোড়ানো মরদেহের অংশ বিশেষ বের হয় এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

কাউনিয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নজরুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটির রহস্য উন্মোচনে কাজ করছে পুলিশ।

