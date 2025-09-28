শেরপুরে পারিবারিক কবরে শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নাঈম

শেরপুরে পারিবারিক কবরে শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নাঈম
শেরপুরের নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর (অফিসার) খন্দকার জান্নাতুল নাঈম। তিনি গাজীপুরের টঙ্গীতে সাহারা মার্কেটের রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবন হারান।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টায় তার নিজ বাড়ি ‘খন্দকার বাড়ি’ পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।
এসময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পারিচালক পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক জাবেদ হোসেন মুহাম্মদ তারেক, নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম, নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাবিবুর রহমানসহ স্থানীয় প্রায় সহস্রাধিক লোকজন উপস্থিত ছিলেন।
দিনভর অপেক্ষার পর শনিবার রাত ৯ টা ২ মিনিটে নাঈমকে বহনকারী গাড়িটি শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার গৌড়দ্বার ইউনিয়নের পূর্বলাভা গ্রামে এসে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।
এদিকে নাঈমকে শেষ বিদায় জানাতে আসা শতশত মানুষ তাকে একনজর দেখতে লাশবাহী গাড়ির পাশে ভীর জমান। নাঈমের পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহটি স্থানীয় নারীদের দেখতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পরে স্থানীয়দের অনুরোধের মুখে সে সিদ্ধান্তে আর অটল থাকতে পারেননি। নাঈমের মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পরেন আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয়রা।
পরে রাত পৌনে ১০টার দিকে ময়মনসিংহ এবং শেরপুর থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নাঈমকে গার্ড-অব অর্নার দেন। এসময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ময়মনসিংহ বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক এবং নকলা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহা-পরিচালকের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন।
রাত সাড়ে ১০ টায় নাঈমের নামাজে জানাজা শেষে, বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে চিরসমাহিত করা হয়।
গত ২২ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের টঙ্গীর সাহারা মার্কেটে রাসায়নিক কারখানায় আগুন নেভাতে গিয়ে তিনি দগ্ধ হন। তার শরীরের ৪২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। শনিবার সকাল ১০ টায় রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
মো. নাঈম ইসলাম/এমএএইচ/