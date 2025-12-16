হবিগঞ্জে সাড়ে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

হবিগঞ্জে সাড়ে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
হবিগঞ্জে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার ও চোরাচালান প্রতিরোধে পৃথক অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় সাড়ে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে ৫৫ বিজিবি।
হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বিষয়টি জানিয়েছেন।
জব্দকৃত মালামালের মধ্যে রয়েছে- শাড়ি, কসমেটিকস, জিরা, পেঁয়াজ, মদ, একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি ট্রাক।
লেঃ কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, বিজিবি দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি নিরলসভাবে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযানগুলো আমাদের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চোরাচালান নির্মূলে আমাদের কঠোর পদক্ষেপগুলো শুধু অপরাধীদেরই রুখে দিচ্ছে না, বরং দেশের অর্থনীতিকেও সুরক্ষিত করছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি অভিযানই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।
তিনি বলেন, জব্দকৃত পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবিগঞ্জ কাস্টমস ও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান আছে। একই সঙ্গে চোরাচালানে জড়িত চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চোরাচালান বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সীমান্তবর্তী জনগণকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৫ বিজিবির বিশেষ টহল দল সীমান্তবর্তী হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বর এলাকায় রোববার রাতে অবস্থান নেয়। রাত ২টার দিকে ১টি কাভার্ডভ্যান আসতে দেখে টহল দল সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গাড়িটি থামায়। পরে ভ্যানটি তল্লাশি করে গাড়ি ভর্তি কাঠের গুড়া দেখে সন্দেহ হয়। কাঠের গুড়া ভর্তি সব বস্তা নামিয়ে কাভার্ডভ্যানের ভেতরে অভিনব কায়দায় তৈরি করা গোপন কুঠুরি থেকে লুকানো অবস্থায় ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার শাড়ি ও শাল জব্দ করা হয়। এরপরই একইভাবে আরেকটি বালুর ট্রাকে তল্লাশি করে বালুর নিচে লুকায়িত অবস্থায় ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স ও জিরা জব্দ করা হয়।
অপরদিকে ব্যাটালিয়নের অপর দুটি টহল দল সিন্দুরখান ও চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা বিওপির সীমান্ত এলাকার চোরাচালান প্রবন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ এবং ২৩ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করেছে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/জেআইএম