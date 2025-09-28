মহেশপুরে সোয়া ৩ কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ২

মহেশপুরে সোয়া ৩ কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ২
ঝিনাইদহের মহেশপুরে যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে চারটি সোনার বারসহ (দুই কেজি ৩৩১ গ্রাম) দুইজন যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি ৬৯ লাখ ৮৪ হাজার ৭৭৬ টাকা।
বিজিবি জানায়, এসব সোনা ভারতে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। এসময় সোনা পাচারে জড়িত সন্দেহে একটি মোটরসাইকেলসহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।
আটকরা হলেন- ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের খোদ্দরায় গ্রামের কার্তিক বিশ্বাসের ছেলে সৌরভ বিশ্বাস (২৫) ও তার সহযোগী কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের অনন্ত বিশ্বাসের ছেলে রণজিৎ বিশ্বাস (২৫)।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাজী ডিলাক্স এক্সপ্রেস বাসে অভিযান চালিয়ে সোনাসহ তাদের আটক করা হয়। রাত সাড়ে ৯টায় প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন।
মহেশপুর বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর আড়াইটার দিকে মহেশপুরের কাকিলাদাড়ী এলাকায় হাজী ডিলাক্স সার্ভিসের একটি বাসে অভিযান চালায় বিজিবি। অভিযানকালে চারটি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। এসময় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার খোদ্দর গ্রামের সৌরভ বিশ্বাসকে আটক করে বিজিবি। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে, কোটচাঁদপুর বাজার এলাকা থেকে সৌরভ বিশ্বাসের সহযোগী রনজিৎ বিশ্বাসকে আটক করে বিজিবি। এসময় একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
বিজিবির অধিনায়ক জানান, উদ্ধার হওয়া সোনা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। আটক দুই আসামিকে মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মহেশপুর থানায় মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, আটক দুজন যুবককে থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মামলা দায়েরের পরে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শাহজাহান নবীন/এমএএইচ/