  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জাংকো মাতুব্বর (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোনাখোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের নাদিম জাগো নিউজকে বলেন, এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনার পর হাসপাতালে আসার পরও দফায় দফায় মারামারি ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন নিহত হন। দশজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসেন। এরমধ্যে আশংকাজনক অবস্থায় দুজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি আধিপত্য নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষ একজন নিহত হয়েছেন। এতে অনেকে আহত হয়েছেন।

এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।