ফিফা র্যাঙ্কিং
অপরিবর্তিত শীর্ষ দশ, অপরিবর্তিত বাংলাদেশও
শেষের দিকে রয়েছে ২০২৫ সালে। বছরের সবশেষ র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ফিফা। শীর্ষ দশ দলের অবস্থানে নেই কোনো পরিবর্তন। যথারীতি স্পেনের অবস্থান শীর্ষেই। ২০১৩ সালের পর প্রথমবার দলটি ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অবস্থান করে বছর শেষ করলো।
গতকাল সোমবার প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে ২০২৫ আরব কাপ জিতে মরক্কো এখনও ১১তম অবস্থানেই রয়ে গেছে। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলের পর প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে জায়গা পেতে মরক্কোর ঘাটতি ছিল ০.৫৪ পয়েন্ট।
দুই ধাপ এগিয়ে ৬৪তম স্থানে রয়েছে জর্ডান। গুটিকয়েক দলের মধ্যে জর্ডান একটি যারা কিনা একের বেশি ধাপ এগিয়েছে। ১০৭ ও ১৪৮তম স্থানে এগিয়ে এসে ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুরও এগিয়েছে দুই ধাপ।
টেবিলের শীর্ষে খুব বেশি পরিবর্তন না হলেও, ২০২৫ সালের প্রকৃত সাফল্যের গল্পগুলো উঠে এসেছে র্যাঙ্কিংয়ের নিচের দিক থেকে।
৮০তম স্থানে থাকা কসভো বছর শেষ করেছে দারুণ পারফর্ম করে। এতে তাদের অর্জন ৮৯.০২ পয়েন্ট। যেকোনো দেশেরই এই পয়েন্ট সর্বোচ্চ। যা কিনা তাদের এগিয়ে দিয়েছে ১৯ ধাপ।
উন্নতি করা অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে নরওয়ে (২৯তম) এবং সুরিনাম। সুরিনাম গত ১২ মাসে ১৫ ধাপ এগিয়ে ১২৩তম স্থানে বছর শেষ করেছে।
বিশ্ব ফুটবলের শক্তির উৎস এখনো ইউরোপকেন্দ্রিক। শীর্ষ ৫০ দলের মধ্যে ২৬টিই উয়েফা-ভুক্ত। বাকি দলগুলোর মধ্যে সিএএফ ও কনমেবল থেকে রয়েছে সাতটি করে দল, আর কনকাকাফ ও এএফসি উভয়েরই রয়েছে পাঁচটি করে দল।
এদিকে, গত ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ উন্নতি করে ১৮০তম স্থানে উঠে আসে বাংলাদেশ। ফিফার ওয়েবসাইটে গতকাল প্রকাশিত তালিকায়ও সেই ১৮০তম অবস্থানই ধরে রেখেছে দলটি। যদিও পয়েন্ট তালিকায় ০.০৯ পয়েন্ট কমেছে। র্যাঙ্কিংয়ের পরবর্তী হালনাগাদ আসবে আগামী ১৯ জানুয়ারি।
আইএন