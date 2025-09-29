  2. দেশজুড়ে

‌‘প্রথম স্ত্রীর’ বাধায় গোপন বিয়ে ভন্ডুল ছাত্রলীগ নেতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪১ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‌‘প্রথম স্ত্রীর’ বাধায় গোপন বিয়ে ভন্ডুল ছাত্রলীগ নেতার

 

প্রথম স্ত্রীকে স্বীকৃতি না দিয়ে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোকাব্বির হোসেন। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী দাবি করা প্রথম স্ত্রীয় বাধায় শেষ পর্যন্ত ভন্ডুল হয়ে যায় সেই বিয়ে।

মোকাব্বির হোসেনের বিয়ে উপলক্ষে যখন বাড়িতে উৎসবের আমেজ, তখনই সেখানে উপস্থিত হয়ে এক নারী নিজেকে ওই নেতার স্ত্রী দাবি করেন। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের কৈলাটি নয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় জানা গেছে, মোকাব্বির যখন বর সেজে কনেকে আনতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই ওই নারী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। ওই নারী দাবি করেন, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই পরিবারের অজ্ঞাতে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বসবাসও করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তাকে না জানিয়ে মোকাব্বিরের দ্বিতীয় বিয়ের সংবাদ শুনে স্ত্রীর মর্যাদার দাবি নিয়ে তিনি সরাসরি বরের বাড়িতে চলে আসেন।

পরে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বর মোকাব্বির গা-ঢাকা দেন। অন্যদিকে বরের পরিবার ঘরের ভেতর থেকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে ওই নারী দরজার সামনেই অনশনে বসে যান। তিনি হুমকি দেন স্ত্রীর মর্যাদা না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

এদিকে বরের পরিবারের দাবি, ওই নারীর বিষয়টি নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময় মতো টাকা পরিশোধ না হওয়ায় এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

অনশনে বসা নারীর নানা আব্দুস ছালাম আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি ঘরোয়াভাবে মীমাংসা করার কথা ছিল। কিন্তু তারা ঘটনাটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসায় এখন আর এর সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না।

স্ত্রী দাবি করা ওই নারী গাজীপুরের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এর আগে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় তার বিয়ে হয়েছিল। দুই বছর আগে সেখানে তার বিচ্ছেদ হয়। এরপরই মোকাব্বিরের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নূরুল আলম বলেন, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এইচ এম কামাল/এমএএইচ/

