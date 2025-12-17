সাজিদ হত্যা
ইবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রতীকী মরদেহ রেখে বিচার দাবি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার বিচার দাবিতে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। লাল কাফনের প্রতীকী মরদেহ নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, প্রশাসনিক ভবনের মূল ফটকের সামনে রক্তমাখা লাল রঙের কাফন বিছিয়ে রাখা হয়েছে। দড়ি দিয়ে পথ আংশিকভাবে বন্ধ করে সেখানে প্রতিবাদী কাগজ টানানো। কাগজে লেখা—‘সাজিদ হত্যার দায় মাথায় নিয়ে প্রশাসনিক ভবন চালাচ্ছি’।
কাফনের পাশে লাল রং দিয়ে ‘লাশ’ লেখা এবং পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রতীকী রক্তের দাগ।
কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, প্রশাসনিক ভবনের পথে রক্তমাখা কালো কাফন টপকিয়ে অফিসে যেতে হবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। এ হত্যার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। সাজিদ আব্দুল্লাহর হত্যার বিচার চেয়ে চেয়ে আমরা ক্লান্ত ন। আমাদের চোখে এখনো ক্লান্তি আসেনি। রাষ্ট্রের কাছে, প্রশাসনের কাছে এই দাবিই জানাতে আমরা আজ আবার দাঁড়িয়েছি।
তারা আরও বলেন, প্রশাসন যদি বিচার করতে না পারে তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করুক। শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে খুনিকে। বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।
