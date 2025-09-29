কারাগারে শেষ বিদায় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ নূরুল মজিদের

কারাগারে শেষ বিদায় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ নূরুল মজিদের
সাবেক শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল আনুমানিক ৭টায় কারাবন্দি অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নুরুল মজিদ আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তার পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর মনোহরদীর গোতাশিয়ার বাগানবাড়ী এলাকায়। তার বাবা আইনজীবী এম.এ.মজিদ ও মা নূর বেগম। তার দাদা শুক্কুর মাহমুদ ১৯২৩ সালে তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।
নুরুল মজিদ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএসসহ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।
পেশায় আইনজীবী নুরুল মজিদ বৃহত্তর ঢাকা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলর ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন।
তিনি ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভূত্থান, স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণসহ তৎকালীন সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। যুবলীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন নুরুল মজিদ। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পট-পরিবর্তনের পর তিনি যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন।
১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।
নবম জাতীয় সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়া দশম জাতীয় সংসদে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ৭ জানুয়ারি ২০১৯ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১১ জানুয়ারি ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন।
গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থেকে নূরুল মজিদকে গ্রেফতার করে র্যাব। ওই বছরের ৪ আগস্ট নরসিংদীর মাধবদী এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাকে।
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের স্ত্রীর নাম নাদিরা মাহমুদ। এই দম্পতির এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে।
