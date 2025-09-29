জমি লিখে না দেওয়ায় মা-বাবাকে বাড়িছাড়া করা সেই ছেলে গ্রেফতার

জমি লিখে না দেওয়ায় মা-বাবাকে বাড়িছাড়া করা সেই ছেলে গ্রেফতার
জমি লিখে না দেওয়ায় মা-বাবা ও ভাইকে নির্মমভাবে মারধর করা সেই পাবনার সেই শিমুল শেখকে (৪০) গ্রেফতার করেছে র্যাব। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার দিকে জেলার ভাঁড়ারা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পাবনা র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মো. এনামুল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, জমি লিখে না দেওয়ায় মা-বাবা ও ছোটভাইকে নির্মভাবে মারধর করে শিমুল। মারধর করে মা-বাবার হাত ভেঙে ফেলে। মারধরের শিকার ছোটভাইও মৃত্যুপথযাত্রী। এ ঘটনায় মা-বাবা প্রাণ ভয়ে দীর্ঘদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়। বিষয়টি নজরে আসার পর থেকে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছিল।
তিনি আরও বলেন, সে পাশের গ্রামে পলাতক ছিল। সোমবার তাকে বাইরে দেখা গেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি দোকান থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে পাবনা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় কয়েক বছর আগে তিন বিঘা জমি বিক্রি করে শিমুলকে বিদেশ পাঠান বাবা নাছির। কিন্তু বাবার আশার গুঁড়েবালি ঢেলে টাকা নষ্ট করে দেশে ফিরে মাদক ও জুয়ার অন্ধকার জগতে জড়িয়ে পড়ে শিমুল। এরপর প্রতিনিয়ত বাবা ও ভাই-বোনের কাছে টাকা দাবি করতে থাকে। না দিলেই মা-বাবাকে মারপিট করতে থাকে। সম্প্রতি টাকা ও জমিজমা তার নামে লিখে দিতে বলেন শিমুল। নাছির শেখ সেটি না দেওয়ায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর রড, হাতুড়ি ও চাপাতি দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মা-বাবাকে নির্যাতন করে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বের করে দেন তাদের। এর পর থেকে পলাতক জীবন কাটছে মা-বাবা।
প্রবাসী ছোট ভাই রিপন এসব ঘটনার প্রতিবাদ করলে পরদিন বিকেলে সহযোগী জামাল শেখ, আরিফ শেখ, শিউলি বেগম ও আজিম শেখকে সঙ্গে নিয়ে রিপনকেও লোহার রড, হাতুড়ি, জিআই পাইপ ও চাপাতি দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন শিমুল।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/জেআইএম