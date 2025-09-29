  2. দেশজুড়ে

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির অভিযানে সোনার বারসহ নারী আটক

প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোনার বারসহ আটক মোছা. আসমা 

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৩৫৪ গ্রাম ওজনের তিনটি সোনার বার জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় মোছা. আসমা (২৫) নামে এক নারীকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার কামারপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, কামারপাড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার করা হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বারাদী বিওপির একটি টহল দল কামারপাড়া সড়ক থেকে আসমা বেগমকে আটক করে।

তিনি জানান, আটকের সময় তার কাছ থেকে তিনটি সোনার বার, একটি বাটন মোবাইল ফোন এবং নগদ ১৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা সোনার বারগুলোর মোট ওজন ৩৫৪ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৬ টাকা। আসমা ওই গ্রামের ওয়াসিমের স্ত্রী।

বিজিবি জানায়, এ ঘটনায় নায়েব সুবেদার মো. এনামুল হক বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলার প্রক্রিয়া শুরু করেন। আটক নারীকে থানায় হস্তান্তর এবং জব্দ করা সোনা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

