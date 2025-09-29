ঈশ্বরদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ৬ জনকে কারাদণ্ড

ঈশ্বরদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ৬ জনকে কারাদণ্ড
পাবনার ঈশ্বরদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ছয় ব্যক্তিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের ইসলামপাড়া ঘাট এলাকায় বিনা ইজারায় বালু উত্তোলনের খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, বিল্লাল হোসেন (৩৫), হামিদুল ইসলাম (৩৮), হাসান গাজী (২৮), আবু সালেহ (২৫), সিরাজুল ইসলাম (২২) ও কামাল হোসেন (৪৮)। এদের মধ্যে চারজনের বাড়ি বরগুনা জেলায়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুজ্জামান সরকারের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে নৌ পুলিশ লক্ষীকুন্ডা থানা এবং ঈশ্বরদী থানা পুলিশ।
আসাদুজ্জামান সরকার জানান, আটককৃত ৬ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ঈশ্বরদী থানা পুলিশের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।
