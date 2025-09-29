ফয়জুল করীম
আর কোনো ধর্ষক-চাঁদাবাজদের ক্ষমতায় নেবে না দেশের মানুষ
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েব আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, আন্দোলন করেছি মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, বৈষম্য দূর করার জন্য, চাঁদাবাজি করার জন্য নয়, সন্ত্রাস করার জন্য নয়, ধর্ষণ করার জন্য নয়।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আর কোনো ধর্ষক, চাঁদাবাজদের ক্ষমতায় নেবে না এদেশের মানুষ। যারা দুর্নীতি করেছে, মানুষ তাদের আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় পিরোজপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পিরোজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ফয়জুল করীম।
ফয়জুল করীম বলেন, আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি ইসলামের পক্ষে, দেশের পক্ষে। আরেকটি ইসলামের বিপক্ষে, ভারতের পক্ষে।
পিআর পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি চালু হলে দেশে একটি সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সংসদ গঠিত হবে। বিশ্বের ৯১টি দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে। কোনো দেশই এটি বাতিল করেনি। বরং নতুন নতুন দেশও এই পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া হাওলাদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, পিরোজপুর-২ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ, পিরোজপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, সেক্রেটারি জহিরুল হক প্রমুখ।
তরিকুল ইসলাম/এসআর