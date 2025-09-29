মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়া যুবককে পিষে গেলো ট্রাক

মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়া যুবককে পিষে গেলো ট্রাক
ফরিদপুর সদর উপজেলার শিবরামপুরে ট্রাকচাপায় শোভন শেখ (২২) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এসময় মোটরসাইকেলের চালকসহ ২ জন আহত হন।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের শহরতলীর শিবরামপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শোভন শেখ মাগুরা সদর উপজেলার শেখ মিজানুর রহমানের ছেলে। শোভনের বাবা ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি করেন। এ ঘটনায় আহত মোটরসাইকেল চালক আব্দুল্লাহ (২১) ফরিদপুর শহরের মো. দুদু মোল্লার ছেলে ও অপরজন গোয়ালচামট এলাকায় মিলন (২২)।
নিহত শোভন শেখের প্রতিবেশী ফরিদ শেখ জানান, শোভন সদর উপজেলার বৈঠাখালী দয়ারামপুর গ্রামে মামা টোকন শেখের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন। শহর থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে তিন বন্ধু বাড়ি ফেরার পথে শিবরামপুর এলাকায় ভ্যানের পেছনে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলের পেছন থেকে শোভন ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এসময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলে শোভন নিহত হন।
ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান বলেন, শহরতলীর শিবরামপুর এলাকায় ট্রাকচাপায় শোভন নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এসময় মোটরসাইকেলের চালকসহ অপর দুই যুবক আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
