বরিশালে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু

বরিশালে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু
বরিশাল বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে এই বিভাগে ৩৩ জনের মৃত্যু হলো।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অসিম সরকার (৩৮), মো. বাবুল (৩৩) এবং আবদুল হক (৬৮) মারা যান। তারা তিনজনই বরগুনা জেলার বাসিন্দা।
তিনি আরও জানান, এছাড়া বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ১৩৮ রোগী ভর্তি হয়েছেন। আর এ নিয়ে বিভাগের ছয় জেলার সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে ৪১৬ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে বরিশাল জেলায় ১১৬, পটুয়াখালীতে ৯৪, ভোলায় ১৯, পিরোজপুরে ২৬, বরগুনায় ১৪৪ ও ঝালকাঠিতে ১৭ জন রোগী গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছেন।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিভাগের দুই মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১৩ হাজার ৬৮৮ রোগী ভর্তি হয়েছেন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩ হাজার ২৩৯ জন।
এদিকে চলতি বছর এই বিভাগে ৩৩ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ জন, বরগুনায় ১৪ ও পটুয়াখালীকে ১ জন।
