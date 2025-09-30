  2. দেশজুড়ে

ভৈরবে ড্রেন নির্মাণকালে গ্যাস লাইনে আগুন, দুই শ্রমিক আহত

প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পৌর এলাকার ড্রেন নির্মাণ কাজ করার সময় গ্যাস লাইন লিকেজ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ জন নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর প্রায় তিন ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় পুরো শহরের বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় পৌর শহরের ভৈরবপুর উত্তরপাড়া রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল ১০টার দিকে নির্মাণাধীন সড়কের ড্রেন তৈরির কাজ করার সময় ড্রিল মেশিন ব্যবহার করা হয়। এতে মাটির নিচে থাকা গ্যাস লাইনের দুটি স্থানে ছিদ্র হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লিকেজ হওয়া গ্যাস থেকে আগুন ধরে যায়, এতে হারুন মিয়া (৪০) ও কালাম মিয়া (৩৯) নামে দুইজন নির্মাণ শ্রমিক আহত হন। পরে স্থানীয়রা খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আহতদের মধ্যে হারুন মিয়াকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিক মিরাজ মিয়া জানান, অসাবধানতাবশত ড্রিল মেশিন চালানোর কারণেই গ্যাস পাইপ ছিদ্র হয়ে যায়।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ড্রেনের কাজ করলেও তাদের সঙ্গে ভৈরব তিতাস গ্যাস অফিসের কোনো সমন্বয় নেই। আগে থেকে সমন্বয় থাকলে এমনটি হতো না। আজকে এই আগুনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

এদিকে, হঠাৎ তিন ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় পৌর শহরের বাসিন্দারা বিপাকে পড়েন। বিশেষ করে সকালের দিকে রান্নার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগ দেখা দেয়।

ভৈরব তিতাস গ্যাস বিক্রয় ও সরবরাহ অফিসের ব্যবস্থাপক কাইছার আলম জানান, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে এসে আগুনের তীব্রতা দেখে প্রথমে শহরের গ্যাস লাইন বন্ধ করে দেন। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণের আনার পর দুপুর ১টার দিকে লিকেজ বন্ধ করা হয়। বর্তমানে লাইনে আর কোনো সমস্যা না থাকায় শহরের গ্যাস সরবরাহ চালু করা হয়েছে।

